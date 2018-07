Bloedstollende trapeze-act in America's Got Talent gaat pijnlijk fout Tom Tates

18 juli 2018

17u23

Zeker 11 miljoen tv-kijkers hebben gisteren vol afgrijzen gezien hoe een trapeze-act bij America's Got Talent op pijnlijke wijze fout ging. Halverwege het optreden, op het moment dat een geblinddoekte Tyce Nielsen (29) zijn vrouw Mary Wolfe (32) moest opvangen, glipte ze door zijn vingers, waarna Mary keihard op het podium smakte.

De juryleden schrokken zich een ongeluk toen het tijdens de bloedstollende act misging. In het publiek waren angstkreten te horen. Na een paar seconden onzekerheid stond Mary Wolfe van Duo Transcend weer recht en bleek er, voor zover bekend, niets aan de hand. Voorzichtig lachend zei ze achteraf dat ze de geblinddoekte truc nog een keertje wilde proberen. "Nee!", schreeuwde Mel B, die het spektakel evenwel 'ongelofelijk' vond.

Juryvoorzitter Simon Cowell sprak eveneens lovende woorden over de in zijn ogen technisch waanzinnige act. Over de misser: "Niemand is perfect. Maar dat maakt het niet minder geweldig." Volgens Cowell had Mary 'net niet haar nek gebroken'. "Gelukkig. En knap dat je weer op je benen staat.'' Howie Mandel voegde toe: "Het eerst waar jij na zo'n val aan denkt, is het mislukte onderdeel van de act nog eens doen. Daarvoor past alleen diep respect.''

Volgens het sinds 2011 getrouwde koppel uit Salt Lake City, dat regelmatig optreedt bij Cirque du Soleil, is hun ultieme levensdoel om permanent in Las Vegas te staan. Mary: "We hebben een zoontje van twee jaar dat meestal moet thuisblijven als wij weer eens op pad zijn. Onze droom is in Vegas optreden, zodat we wat vaker als gezin samen kunnen zijn.'' Of ze dat gaat lukken? Het duo mag in ieder geval door naar de volgende ronde.