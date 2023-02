Bloedstollende actiescènes én een puppy in trailer ‘John Wick Chapter 4': “Daag hem uit voor een tweegevecht”

FilmNa vier jaar kunnen de fans beginnen aftellen naar de vierde film uit de ‘John Wick’-franchise. Keanu Reeves (58) kruipt als vanouds in de huid van de huurmoordenaar en moet in dit nieuw bloedstollend avontuur opboksen tegen nieuwe én oude vijanden over de hele wereld. In de trailer krijgen de liefhebbers alvast een beloftevol voorsmaakje, boordevol actie, gevechten, achtervolgingen én een puppy. “De enige manier waarop John Wick ooit vrijheid en vrede zal hebben, is in de dood.”