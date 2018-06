Bloedmooie babes en veel blingbling: zo leeft Kaye Styles nu in Dubai TDS

05 juni 2018

18u22 1 Showbizz Prominent op het palmares van Kaye Styles (36) staat nog altijd de soundtrack van de tv-serie 'Prison Break'. Maar eigenlijk is de rapper eerder berucht dan beroemd. Hij werd al bijna 50 keer veroordeeld, voor zowat alles wat je verkeerd kan doen. Intussen lijkt hij aan een nieuwe leven begonnen te zijn, ver weg van Vlaanderen. De rapper woont nu immers in Dubaï, waar hij blijkbaar omringd wordt door snelle wagens, knappe vrouwen en véél bling bling.

Kwasi Gyasi, zoals Kaye Styles in het echt heet, bracht de jongste jaren amper nog nieuwe muziek uit. Maar daar lijkt in Dubaï, waar hij nu al zo'n zes maanden verblijft, verandering in te komen. Hij deelde beelden van wat lijkt op de opnames van een nieuwe videoclip. Ook op zijn Youtubekanaal lijkt het er ook op dat hij nog steeds bezig is met het maken van rapmuziek.

"Oké mensen, ik zal jullie even laten zien hoe het paradijs eruitziet", zegt hij het filmpje. We zien hem cruisen door de straten van het emiraat, waar hij ook vertoeft - op een luxejacht. Verder maakt hij het heel gezellig met een dame op een hotelkamer, terwijl alles wordt gefilmd. Maar veel meer over het hoe, wat en waarom is voorlopig niet bekend. Of Kaye Styles een vaste baan heeft in Dubaï, is dus ook een vraagteken.

Veroordeeld

Bij ons werd Styles overigens Liefst 44 keer veroordeeld door de politierechter: voor het negeren van het rode licht, rondrijden zonder verzekering en rijbewijs, en voor overdreven snelheid en bellen achter het stuur. Verder was hij ook betrokken in een zaak van gsm-diefstal, en kreeg hij al heel wat boze schuldeisers op zijn dak.