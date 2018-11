Bloederige moord in ‘Thuis’: Femke en Peter zitten met een lijk Hans Luyten

09 november 2018

20u35 0 Showbizz ‘Thuis’ schakelt qua suspense een versnelling hoger. Vanavond werd duidelijk dat een ruzie in de Withoeve fatale gevolgen heeft gehad voor een van de hotelgasten. Femke en Peter zitten dus opgescheept met een lijk.

Het was voor de kijker een hele aflevering wachten op die cliffhanger. Pas in het slotbeeld werd duidelijk hoe het handgemeen tussen Arne (Michiel De Meyer) en de Aziatische hotelgast Hua Chang (Jan Fonteyn) was afgelopen.

Gisteren ging sportcoach Arne compleet door het lint nadat hij een blauwtje had gelopen bij Femke (Vanya Wellens). In een van de hotelgangen liep de driftkikker daarna Hua Chang tegen het lijf en dat mondde uit in een gevecht. Toen de Aziaat de volgende ochtend niet aan de ontbijttafel verscheen, was het voor alle kijkers al zonneklaar dat er iets niet pluis was. En toen die ’s middags nog altijd niet was uitgecheckt, ging Peter (Geert Hunaerts) ongerust een kijkje nemen in Kamer 4. Daar vond hij de vermiste man in een plas bloed op de grond. Hua Chang is vermoord.

Paniek

Arne lijkt tot nader order dus de schuldige te zijn. Zeker omdat in de beelden van de volgende aflevering al te zien was hoe hij iemand in paniek opbelt met de woorden ‘Ik wil hier zo snel mogelijk weg’. Wat is er gebeurd en hoe moet het verder? Tijd voor inspecteurs Tim (Jeroen Lenaerts) en Dieter (Raf Jansen) om in actie te treden en het moordmysterie zo snel mogelijk op te lossen.