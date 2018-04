Blink-182 in de studio voor nieuw album TC

24 april 2018

11u09 0 Showbizz Goed nieuws voor de fans van rockformatie Blink-182. Bandleden Travis Barker en Mark Hoppus lieten via de social media weten dat ze momenteel aan een nieuwe plaat werken.

De band kampeert momenteel in de studio voor de opnamen van een nieuw album. Het vorige, 'California', dateert van 2016. Drummer Travis Barker en Mark Hoppus, de nieuwe bassist, lieten weten dat dag 1 in de studio een groot succes is geweest.

De band onderging de voorbije jaren een paar personeelswissels. Onder meer zanger en mede-oprichter Tom DeLonge werd vervangen door Matt Skiba. "Dat komt de creativiteit alleen maar ten goede", beweert Travis Barker, die als drummer nu ook een beetje de frontman van de band geworden is. Blink-182 kende sowieso altijd al een woelig bestaan. In 2005 hield de groep zelfs even op te bestaan. Maar nadat ze in 2008 een comeback maakten, is ook het succes teruggekeerd. Met 'All The Small Things' en 'Feeling This' scoorde de groep ook enkele wereldhits.