‘Blind Getrouwd’-koppels ontmoeten elkaar voor het eerst en maken zich klaar voor zes weken samenwonen

Zondag maken de koppels zich klaar voor de grootste uitdaging die hen te wachten staat in hun ‘Blind Getrouwd’-avontuur want meteen na hun terugkomst is het tijd om zes weken met elkaar te gaan samenwonen. Maar eerst ontmoeten de vier newlyweds elkaar al een eerste keer op hun huwelijksreis in Kreta. Da’s een primeur in het programma. Ook experten Sarah Hertens en Wim Slabbinck reizen naar het Griekse eiland om de koppels te ondersteunen bij de uitwisseling van hun eerste ervaringen. Nathalie vindt het alvast spannend: “Ik ben benieuwd om de andere koppels te leren kennen. Om te zien hoe zij die honeymoon hebben ervaren. En of het bij hen klikt? Of wat zij ondervinden als obstakels of moeilijkheden.” Ook Candice is blij om eens te spreken met de andere honeymooners: “Je kan dat wel vertellen aan mensen, maar niemand begrijpt hoe dat juist is, blind getrouwd zijn. Ik wil gewoon weten wat er in hun hoofd omgaat.”

De koppels sluiten hun huwelijksreis in Kreta af met een gezamenlijk diner aan het water. Na het allereerste groepsgesprek van de vier stellen is Hanne vooral opgelucht. Veerle en Sven, die zelf nog niet echt een klik ervaren, zijn aangenaam verrast hoe de drie jongere koppels in dit experiment staan. “Ik vind het eigenlijk fantastisch om te zien hoe - laat ons ze de jeugd noemen - ver ze staan”, bedenkt Sven. Veerle vult aan: “Het is zelfs confronterend om te zien dat zij nog allemaal dat enthousiasme hebben om nog verder te gaan. Dat wringt wel een beetje bij mij.”

Goede vibes

En dan worden de Griekse zon, zee en strand definitief terug ingeruild voor de typische Belgische bewolking en lintbebouwing. De vier koppels beginnen aan een nieuw hoofdstuk in het ‘Blind Getrouwd’-avontuur: zes weken samenwonen. Hanne en Davy ontdekken in hun nieuwe woonst in Sint-Niklaas nog enkele huwelijksgeschenken die dringend moeten worden uitgepakt. Nathalie en Dennis hebben hun tijdelijke thuisbasis in Lier. Dennis ziet de komende zes weken zeker zitten, maar Nathalie heeft toch een beetje angst voor het onbekende: “Ik heb nog nooit samengewoond met iemand. Dus dat was wel ineens een grote drempel waar ik over moest.” Maar eerst en vooral wil Nathalie toch haar held Bompa Rots gaan bezoeken die op hun huwelijksfeest onwel werd.

Ergens tussen Beveren en Binkom staat de komende zes weken de bedstee van Candice en Marijn. Hun beider zussen komen al meteen op bezoek en Marijn staat erop zelf te koken. Terwijl hij in de potten roert amuseren de drie dames zich kostelijk. “Ik geniet wel van dat kiekenkot achter mij”, lacht Marijn vanuit de keuken. Eens aan tafel ontgaat het de zussen niet dat Candice en Marijn toch al hele toffe vibe hebben.

Veerle en Sven tenslotte, nemen tijdelijk hun intrek in een prachtig nieuwbouwappartement in Hove met een minimalistisch interieur. Helemaal de meug van Sven. Veerle is dan weer opgelucht dat er een extra logeerkamer is. Wil dit dan zeggen dat het echtelijke bed al niet meer beslapen zal worden door twee personen?

‘Blind Getrouwd’, elke zondag om 19u55 bij VTM.

