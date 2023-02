‘Blind gekocht’-koppel Barteld en Jonas zet hun woning alweer te koop: “Geen plaats genoeg voor onze dieren”

ShowbizzBarteld en Jonas, die vorig jaar via het Play4-programma ‘Blind gekocht’ een nieuw huis vonden, zetten hun woning in Onze-Lieve-Vrouw-Waver te koop via Boonstra Vastgoed. De twee hebben een nieuw stekje gevonden, waar er meer plaats is voor hun dieren. “Zo kunnen we onze grote droom toch nog waarmaken”, vertellen ze aan ‘Gazet van Antwerpen’.

In 2022 ging het koppel uit Lier op zoek naar een nieuwe woning. Ze deden mee aan het programma ‘Blind gekocht’, waar de experten een grote uitdaging kregen. Barteld en Jonas wilden namelijk een huis met voldoende grond voor hun dieren. Ze zijn trotse eigenaars van paarden, geiten, kippen, eenden, nandoes, cavia’s en varkentje. En die zochten mee onderdak. Met het geld van het koppel werd er uiteindelijk een woonst gekocht in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Maar die stek bleek niet groot genoeg voor hun dieren. Zo moesten ze hun paarden verkopen, al was er wel genoeg plek voor hun andere beestjes.

Zonder echt op zoek te gaan, zijn ze wel naar zoekertjes blijven kijken. En op die manier botsten Barteld en Jonas uiteindelijk op hun droomhuis, met een veel groter stuk grond aan. De twee hebben geen seconde getwijfeld en kochten de woonst, op de grens van Onze-Lieve-Vrouw-Waver met Bonheiden. “Op die manier kunnen we onze droom toch nog waarmaken”, klinkt het. Hun nieuwe thuis is slechts vijf minuten rijden van waar ze nu wonen. Er gaat een volledig nieuwe wereld op voor de twee. “We willen dolgraag kinderkampen organiseren, maar daar hadden we gewoon geen ruimte voor. We kunnen in ons nieuwe huis ook nog meer dieren houden. We denken bijvoorbeeld aan konijnen, ezels en pony’s. Er is zelfs al een pony inbegrepen in de aankoop van het huis”, onthult het koppel.

Volledig scherm ‘Blind Gekocht’-huis van Barteld en Jonas. © Beeldig - Yoshi de Groof

Nieuwe tuin

Een klein jaar na hun ‘Blind gekocht’-avontuur staat hun woning met twee slaapkamers opnieuw te koop. Het pand in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wordt verkocht via Boonstra Vastgoed en heeft een prijskaartje van 495.000 euro. Na de renovaties door de experten van ‘Blind gekocht', hebben Barteld en Jonas ook nog wat gesleuteld aan hun stekje. “Zo hebben we de tuin heraangelegd en ook de schuur werd operationeel gemaakt”, vertellen ze.

Ze hebben dan maar een jaar gewoond in het ‘Blind gekocht’-huis, maar toch kijken ze er met een zeer goed gevoel op terug. “In het begin was het nog wat wennen. Het voelde alsof we op vakantie waren”, klinkt het. “Omdat we zelf niet bij de renovatie betrokken waren, voelde het nog niet meteen als een thuis. Gaandeweg is dat gevoel wel gekomen.”

