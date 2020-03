Blij weerzien: James Cooke huurt ‘Dancing with the Stars’-choreografe Björk in voor musical ‘Pocahontas’ SDE

06 maart 2020

07u56

Bron: Instagram 0 Showbizz James Cooke (35) heeft de hulp ingeschakeld van de IJslandse danseres en choreografe Björk Gunnarsdottir om hem te helpen met de musical ‘Pocahontas’. De twee kennen elkaar al sinds 2018, toen ze samen deelnamen aan ‘Dancing with the Stars’ (en wonnen).

“Ik heb in ‘Dancing with the Stars’ mogen ervaren over welke fantastische dancing - en coaching skills Björk beschikt”, laat James weten op sociale media. “Bovendien is het een uitmuntende choreografe. Voor ‘Pocahontas de musical’ omringen we onze topcast met een ijzersterk team. Een telefoontje naar Björk was dan ook een logische zet."

De IJslandse, die vorig seizoen samen met Jani Kazaltzis de finale van ‘Dancing with the Stars’ haalde, kijkt uit naar de uitdaging. “Ik was verrast door het telefoontje van James maar heb gelijk ja gezegd, omdat het voor mij een superleuk project is”, klonk het. “Vroeger was het altijd een droom om te dansen in een musical en nu mag ik er zelf eentje choreograferen. Zalig toch! De grootste uitdaging voor mij is dat ze moeten zingen en dansen tegelijkertijd, maar met deze topcast komt dat helemaal goed.” Sinds deze week verblijft Björk op Vlaamse bodem.