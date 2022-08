‘Bleeding Love’-zangeres Leona Lewis is moeder geworden van eerste kindje

‘Better In Time’-zangeres Leona Lewis en Dennis Jauch zijn op 22 juli voor de eerste keer ouders geworden. Ze kregen een dochtertje met de naam Carmel Allegra. Op een foto op Instagram is te zien dat ze haar dochter vasthoudt, terwijl zij en haar man een hand op haar leggen. “En toen waren we met z’n drieën”, klinkt het in het bijschrift.

Het koppel stapte in 2019 in het huwelijksbootje in Italië. Het was een grote aangelegenheid, met wel 180 aanwezigen. ‘The Voice UK’-winnaar Jermaine Jackman mocht de zang voor zijn rekening nemen. Leuk weetje: Lewis en Jauch ontmoetten elkaar in 2010, tijdens haar ‘The Labyrinth’-tour. Hij was een van haar back-up-dansers.