Blanche: "Bedankt Vlaanderen" SV

30 januari 2018

23u11 0 Showbizz Blanche won dinsdagavond maar liefst twee MIA's. Die van Breakout en die van Hit van het Jaar. Ze wil daarvoor Vlaanderen bedanken.

"Ik wist dat het iets of wat gecompliceerd zou liggen, maar ben wel superblij." Blanche, vorig jaar onze songfestivaltrots, verdedigde de Waalse kleuren op grootse wijze.

"Het zijn de MIA's, hé. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is dat Franstalige artiesten hier winnen, maar ik ben wel blij dat het me gelukt is. Wat een leuke sfeer hier trouwens. Bedankt Vlaanderen."

Blanche won 'Beste Doorbraak' en de 'Hit Van het jaar.' "Mooie prijzen, hé," glunderde ze. "En al zeker voor iemand van pas achttien." De jongste winnares aller tijden is ze daarmee niet. Dat record staat nog steeds op naam van Emma Bale (17).