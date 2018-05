Blake Lively verwijdert al haar Instagram-foto's en dit is waarom EVDB

01 mei 2018

10u41 1 Showbizz Blake Lively heeft elke foto van haar Instagram-pagina verwijderd. Die actie riep heel wat vragen op, maar heeft ondertussen een verklaring. Het gaat om een promotiestunt voor de nieuwe film ' A Simple Favor' waar Blake Lively in meespeelt.

Plots volgt Lively nog maar 24 mensen op Instagram, allemaal vrouwen die Emily Nelson heten. Ondertussen wordt ze wel gevolgd door meer dan 20,4 miljoen mensen. Haar biografie is vervangen door "What happened to Emily?" oftewel "Wat is er gebeurd met Emily?".

In de film speelt Blake Lively naast Linda Cardellini en Anna Kendrick. De film volgt moeder-vlogger Stephanie (Kendrick) die op zoek gaat naar de waarheid achter de verdwijning van haar beste vriendin Emily (Lively).

'A Simple Favor' verschijnt in september in de zalen, nog even afwachten voor we te weten komen wat er echt gebeurd is met Emily dus...