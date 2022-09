Blake Lively bevestigt zwangerschap met foto’s, haalt uit naar paparazzi: “Jullie maken mij en mijn kinderen gek”

“Hier zijn foto’s van mij waarop ik zwanger ben zodat de elf jongens die aan mijn huis staan me hopelijk met rust laten. Jullie maken mij en mijn kinderen gek", schrijft Lively op Instagram. Ze gaat verder: “Dank aan alle anderen voor alle liefde en respect en voor het ontvolgen van accounts en publicaties die foto’s van m’n kinderen delen. Jullie hebben de macht in handen. En dank aan de media die een ‘No Kids Policy’ hebben. Jullie maken het verschil.”

Het is niet de eerste keer dat haar gezin last heeft van paparazzi. In het verleden werd Blake Lively vaak achtervolgd door fotografen die haar en haar kinderen niet met rust lieten. De actrice heeft zich dan ook al meermaals uitgesproken over haar frustratie.

Hoewel Lively en Reynolds hun kinderen liever uit de schijnwerpers houden, zijn ze niet verlegen om te praten over hun gezinsleven in interviews. Zo heeft Reynolds al vaak laten vallen dat hij “ervan houdt om een ​​vader van drie meisjes te zijn.” Tijdens een interview met ‘Access’ zei hij: “Ik kom uit een gezin met veel jongens. Ik heb drie oudere broers. Ik geniet van elke seconde met mijn dochters.” Ook Lively is een trotse ouder. Ze heeft zich nog nooit zo goed in haar vel gevoeld. “Ik voel me zo zelfzeker in mijn eigen lichaam sinds ik een moeder ben”, vertelde ze eerder aan ‘Forbes’.