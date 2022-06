Blaise Afonso schittert als Innocent in ‘Nonkels’: “Vlaamse regisseurs mogen mij bellen”

Hij is al een ster in Wallonië en Frankrijk, maar een Vlaamse doorbraak bleef voor Blaise Afonso uit. Tot nu. Dankzij z’n rol in ‘Nonkels’ als Innocent Dipanda - de Kameroense pennenvriend van Luc Persyn (Jelle De Beule) die plots bij het gezin op de stoep staat - weet hij televisiekijkend Vlaanderen te charmeren. “Toen ik naar die casting trok, wist ik niet wat ik moest verwachten”, legt Afonso uit. “Ik spreek enkel Frans, dus ik verwachtte niet dat ze mij zouden kiezen. Ik ben zo blij dat ik deze kans gekregen heb. Op de set was iedereen ook zo lief en vriendelijk voor mij. Alle acteurs probeerden Frans te spreken, en ik deed mijn best om hen te begrijpen. Weet je wat ik zelf heel grappig vind? Als iemand je iets uitlegt in het Nederlands en je het niet begrijpt, moet je ‘jaja’ zeggen. Ook als je geen idee hebt wat ze bedoelen. Ik ben daar ver mee geraakt. (lacht)”