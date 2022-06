Blaise Afonso schittert als Innocent in ‘Nonkels’: “Ik maakte me in het begin zorgen over sommige mopjes”

TV Keert Regé-Jean Page dan toch terug voor het derde seizoen van ‘Bridgerton’?

Regé-Jean Page (34) werd wereldberoemd na zijn hoofdrol als de Duke of Hastings, Simon Basset, in Shonda Rhimes’ Amerikaanse dramaserie ‘Bridgerton’, maar liet fans teleurgesteld achter nadat hij niet terugkeerde in het derde seizoen. Maar daar komt nu misschien verandering in. Volgens ‘The Sun’ zouden onderhandelingen voor zijn terugkeer in seizoen drie volop aan de gang zijn.

20 juni