Blacklight en drugs: bekijk hier de eerste filmposter van ‘Zillion’

Bart Kaëll geeft privécon­cert voor Birgit Van Mol in ‘Het Vakantie­huis’: “Dit lied is voor alle mensen die ik graag zie”

In de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’ kijkt Birgit Van Mol binnen in de Spaanse villa van Bart Kaëll en Luc Appermont. Tijdens een ritje met de cabrio krijgt ze zelfs een privéconcert van Bart. Hij stelt haar zijn nieuwste single ‘Eén uit Duizend’ voor: “Het is een feestelijke melodie om te zeggen dat je iemand graag ziet”.

17 juli