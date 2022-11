‘Black Panther’-acteur reageert op virale tweet over zijn geslachtsdeel: “Ik ga er niet over liegen”

CELEBRITIES Amber Heard zakt verder in financiële put: actrice gaat in beroep tegen haar verzeke­rings­be­drijf

Amber Heard (36) gaat in beroep tegen haar verzekeringsbedrijf New York Marine and General Insurance Co. De Amerikaanse actrice vindt dat het bedrijf de schadevergoeding van 8,3 miljoen dollar aan haar ex Johnny Depp moet betalen. Heard had namelijk een aansprakelijkheidspolis van 1 miljoen dollar genomen om haar te beschermen tegen smaadclaims.

