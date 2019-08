Bizarre sterfgevallen, plotse verdwijningen en complottheorieën: deze mysteries houden Hollywood in de ban Redactie

01 augustus 2019

15u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Mensen die ineens verdwijnen, zomaar. Bizarre sterfgevallen. Raadselachtige complotten. Waanzinnige theorieën. In deze nieuwe reeks doet het weekblad TV Familie voor jou de grootste mysteries uit de internationale showbizz uit de doeken.

Zopas werd de cast van de nieuwe Broadway-versie van ‘West Side Story’ bekendgemaakt. Dat rakelt herinneringen op aan Natalie Wood, die in de film een hoofdrol speelde. De onopgehelderde verdrinkingsdood van de actrice blijft heel veel mensen beroeren. Meer dan 35 jaar later duiken nog steeds ‘nieuwe elementen’ op...

Blauwe plekken

Natalie Wood was in de jaren 60 en 70 één van Hollywoods meest glamoureuze sterren. Het was dan ook wereldnieuws toen ze in de nacht van 28 op 29 november 1981 in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam. De politie hield het toen op een ongeluk, maar eigenlijk geloofde niemand dat. Natalies echtgenoot, acteur Robert Wagner (nu 89), kwam meer en meer in het vizier als de dader.

Het echtpaar Wagner-Wood maakte een trip met hun jacht naar een eiland voor de kust van Californië, in het gezelschap van acteur Christopher Walken. Omstreeks zeven uur ’s morgens vond het kustwacht het levenloze lichaam van Natalie, amper 43 jaar. Twee weken later werd de zaak geklasseerd als een jammerlijk ongeval. Natalie zou per ongeluk in het water zijn terechtgekomen toen ze met de reddingssloep probeerde weg te varen. Ze had gedronken en kon niet zwemmen. Voor de talrijke blauwe plekken op haar armen en benen werd geen verklaring gevonden.

Ze flirtte te veel

In 2011 werd de zaak heropend. De doodsoorzaak werd veranderd van ‘verdrinking door ongeluk’ in ‘verdrinking en andere ongedetermineerde factoren’. Reden voor die ommezwaai is het boek dat de kapitein van Wagners jacht over het drama schreef. Hij hoorde het koppel ruziemaken. Robert Wagner zou jaloers geweest toen Natalie aan boord te veel flirtte met Christopher Walken. Er sneuvelden enkele flessen. Waarop Wagner volgens de kapitein tegen z’n vrouw riep: “Maak dat je van mijn boot bent!” Een dame op een naburig jacht hoorde een vrouw “Help, ik verdrink!” roepen. Ze belde de hulpdiensten, maar de beloofde helikopter kwam niet...

Robert Wagner wordt sinds de heropening van de zaak als een mogelijke verdachte beschouwd. Hij zou het vertikt hebben z’n vrouw te helpen toen ze in het water viel. Volgens de onderzoekers rammelt zijn verklaring van 1981 aan alle kanten. De intussen hoogbejaarde acteur weigert echter alle medewerking met de politie.

“Het spijt me...”

In mei was Natalie Woods zus Lana te gast bij Dr. Oz op tv. “Het was na de begrafenis, in Natalies huis”, vertelde Lana. “Ik kon R.J. - zoals Robert werd genoemd - niet vinden, en ze zeiden dat hij boven in z’n slaapkamer was. Ik rende de trap op. Hij zat op de rand van het bed. Ik liep naar hem toe en vroeg: ‘R.J. wát is er gebeurd?’ Vergeet niet: ik werd op de hoogte gebracht van Natalies dood door een vriend, niet door mijn schoonbroer. Hij heeft er nooit met mij over gesproken. Geen woord. Behalve daar in de slaapkamer. ‘Het was een ongeluk. Het spijt me...’, zei hij.”

Natalie Woods dochter Natasha (48), uit haar huwelijk met filmproducer Richard Gregson, werkt intussen aan een documentaire: ‘Natalie Wood: What Remains Behind’. Aan de hand van nooit eerder getoond beeldmateriaal, brieven en gesprekken met familie en vrienden van de betreurde actrice, wil ze een portret schetsen van de vrouw die haar moeder was. Wat zich precies heeft afgespeeld aan boord van de Splendour, zullen we hoogstwaarschijnlijk nooit weten.

Spoorloos

De zaak Natalie Wood is lang niet het enige mysterie in de showbizz. Gitarist Richard ­‘Richey’ Edwards was het populairste lid van de Welshe Manic Street Preachers. Vlak voor ze op tournee door de VS zouden vertrekken, verdween Edwards spoorloos. Hij werd het laatst gezien op 1 februari 1995 door een taxichauffeur die hem naar een brug moest brengen. Omdat veel van de Manic Street Preachers- songs over zelfverwonding, pijn en depressie gingen, werd aangenomen dat Edwards, 27 jaar jong, zelfmoord pleegde. In 2008 werd hij officieel dood verklaard. Zijn familie blijft echter zoeken naar een verklaring, en de politie onderzoekt nog altijd mogelijke sporen.

Recent verscheen er een boek over deze zaak, waarin wordt gesuggereerd dat de muzikant z’n eigen dood zorgvuldig gepland en in scène gezet heeft. Richeys zus Rachel werkte eraan mee, en gaf de auteurs toegang tot zijn persoonlijke archieven.

Autisme

Verdwijningen blijken wel vaker voor te komen in de familie van Richey Edwards. En Richey was als kind al gefascineerd door het kluizenaarsleven. Volgens z’n zus had hij asperger, een vorm van autisme, en verklaart dat waarom hij zich van de wereld probeerde af te schermen.

In het boek wordt ook gewag gemaakt van een ‘belangrijke ontmoeting’ tussen Richey en een zekere Vivian, de nacht voor hij verdween. Hij zou haar z’n paspoort hebben willen geven. ‘Ik heb het niet meer nodig’, zou hij gezegd hebben. Op één van z’n tattoos stond ‘Jerusalem’. Fans en familieleden van Richey geloven daarom dat hij ergens op een kibboets in Israël leeft.

Maffia

Frank Sinatra heeft geprobeerd om Woody Allen door de maffia te laten vermoorden. Althans, dat wordt in Hollywood verteld. Toen Mia Farrow in 1993 ontdekte dat haar man Woody Allen een affaire had met haar adoptiedochter Soon-Yi, stortte ze haar hart uit bij haar ex-echtgenoot Frank Sinatra. Mia en Sinatra waren na hun scheiding close vrienden gebleven. Sinatra was rázend op Woody, en volgens biograaf David Evanier wilde hij de maffia op hem afsturen ‘om zijn benen te breken’.

Een concertorganisator met wie Sinatra close was, getuigde later: “Frank wilde Woody Allen laten uitschakelen. Hij hield nog altijd van Mia. Hij sprak elke dag met drie mensen: zijn vrouw, zijn dochter Nancy én Mia.’ Uiteindelijk ging het plan niet door, naar verluidt omdat Franks connecties bij de maffia het ‘te veel gevraagd’ vonden.”

Waar is Joe?

Kindacteur Joe Pichler speelde eind jaren 90 in twee ‘Beethoven’-films en had kleinere rolletjes in verscheidene films en tv-series. Op 5 januari 2006 verliet Joe, toen 18, het huis van een kameraad na een feestje. Hij werd nooit meer gezien. Zijn Toyota werd dagen later verlaten teruggevonden op de parking van een Mexicaans restaurant. Er zou een briefje in de auto zijn gevonden waaruit bleek dat Joe zelfmoordgedachten had.

De politie heeft geen echte bewijzen om aan te nemen dat Joe werd ontvoerd, vermoord of zelfmoord pleegde. Maar ze gaan ervan uit dat hij van een brug is gesprongen. Joes moeder gelooft echter niet dat haar zoon zichzelf iets heeft aangedaan. Volgens haar is iemand verantwoordelijk voor zijn verdwijning.

Levende Elvis

Al sinds zijn onverwachte overlijden op 16 augustus 1977 wordt gespeculeerd over Elvis Presley. Werd zijn dood in scène gezet? In de loop der jaren zijn er immers opmerkelijke verhalen naar boven gekomen. Zo zou het lichaam dat opgebaard lag veel slanker geweest zijn dan Elvis in zijn laatste maanden was. Ook leek het lijk te zweten, wat sommigen doet vermoeden dat er uiteindelijk een wassen beeld in de kist werd gelegd. In de nacht na zijn overlijden vloog ene John Borrows van Memphis naar Buenos Aires. Onder die naam checkte Elvis altijd in hotels en op luchthavens in, om met rust gelaten te worden.

Bende afpersers

Elvis, die nu 84 jaar zou zijn, heeft volgens sommigen zelfs een rolletje gespeeld in de film ‘Home Alone’ die 23 jaar ná zijn overlijden uitkwam. In de film is een figurant te zien die fel op hem lijkt. Gail Brewer-Giorgio, die de bestseller ‘Is Elvis Alive’ schreef, vertelt dat ze duizenden FBI-documenten heeft uitgeplozen voor haar boek. Haar conclusie: Elvis was een undercoveragent van de FBI.

“Hij moest hen helpen een bende afpersers te infiltreren”, aldus de schrijfster. “Elvis Presley had ooit zaken met één van die bendeleden gedaan. Toen de criminelen ontdekten dat Elvis een ‘mol’ was, werd hij met de dood bedreigd en werd hij onder zogenaamde getuigenbescherming geplaatst.”

Op de vraag of Elvis dan nog leeft, antwoordt ze: “Dat weet ik niet. Maar ik weet wél dat hij niet op die 16de augustus 1977 is gestorven...”

Stilzwijgen

Anderen zien een aanwijzing dat Elvis nog leeft op... zijn grafsteen. Daar staat zijn tweede naam gespeld als ‘Aaron’, terwijl dat officieel ‘Aron’ is. “Zijn echte naam erop zetten was taboe, gezien hij nog leefde”, klinkt het.

Dat het overlijden van Elvis Pres­ley in scène is gezet, is echter onmogelijk volgens een andere researcher, want: “Alle bewijzen en getuigenissen duiden op een overlijden. Om zijn dood te faken, moest The King al die jaren op de hulp en het stilzwijgen van honderden, zo niet duizenden mensen kunnen rekenen. En geef toe: wat is de kans dat zoiets dan lukt? Precies...”