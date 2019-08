Bizarre doodverklaringen en onverklaarbare verdwijningen: deze grote mysteries houden Hollywood al jaren in de ban Redactie

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Mensen die ineens verdwijnen, zomaar. Bizarre sterfgevallen. Raadselachtige complotten. Waanzinnige theorieën. In deze reeks doet het weekblad TV Familie voor jou de grootste mysteries uit de internationale showbizz uit de doeken.

‘Grease’-ster Olivia Newton-John (70) vecht momenteel een derde keer tegen borstkanker. Ze is een erg moedige vrouw, dat bewees ze ook toen in 2005 haar toenmalige liefdespartner Patrick McDermott verdween. Deze cameraman was in Los Angeles aan boord van de Freedom gestapt, voor een tweedaagse vistocht naar het eiland San Clemente. Het was de laatste keer dat Olivia hem zag. Patrick keerde simpelweg niet meer terug.

Pas tien dagen later werd alarm geslagen door McDermotts ex-vrouw. Hij was niet komen opdagen om hun zoon Chance op te halen. Omdat niemand hem nog had gezien, belde ze uiteindelijk naar de haven. Zijn visgerief, portefeuille en sleutels waren nog aan boord van de Freedom en zijn auto stond in de haven geparkeerd. Maar van Patrick McDermott geen spoor.

Onderzoekers die zich in de zaak vastbeten, stootten op het ene raadsel na het andere. Waarom had niemand op de kleine vissersboot gemeld dat McDermott weg was? Hoe komt het dat zijn eten betaald werd tijdens het laatste uur van de trip, terwijl enkele medepassagiers achteraf zwoeren dat ze hem op het eiland San Clemente van boord hadden zien gaan maar niet zagen terugkeren? In alle geval: McDermott werd als vermist opgegeven. Drie jaar later werd hij officieel doodverklaard.

Schulden

In 2010 kwam dan plots het bericht dat de partner van Olivia Newton-John was gezien in Mexico. Volgens een privé-detective zou hij gezond en wel op een camping leven. Op foto’s is een man in bloot bovenlijf te zien die qua uiterlijk en leeftijd treffend op McDermott lijkt. Later werd hij ‘herkend’ in het dorpje Sayulita in Mexico. Hij zou er samenwonen met een andere vrouw.

Patrick McDermott wordt er nu van verdacht zijn eigen dood in scène gezet te hebben. Reden: hij moest zijn ex-vrouw nog duizenden dollars aan alimentatie voor hun zoon. Toch heeft tot nu toe niemand echt kunnen bewijzen dat de man nog leeft.

Hamermoord

Muzikant Peter Ivers bracht verscheidene albums uit in de jaren 70. Hij schreef onder meer het nummer ‘In Heaven’ voor David Lynch’ horrorfilm ‘Eraserhead’. Op 3 maart 1983 werd de 36-jarige Ivers dood aangetroffen in zijn loft, in een ruige buurt in Los Angeles. Hij was in zijn bed doodgeslagen met een hamer. Niets wees erop dat hij zich had verzet.

Peter Ivers had veel vrienden in Hollywood, en toen bekend raakte dat hij dood was, verzamelde zich een pak volk aan zijn woning. De politie was overrompeld door de opkomst, en vergat de ‘crime scene’ te verzegelen. Vrienden van de overledene liepen in en uit, en mogelijk werd zo bewijsmateriaal vernietigd.

De meest gangbare theorie is dat Ivers werd vermoord tijdens een inbraak. Er was een slot geforceerd en men vermoedt dat er opnameapparatuur werd gestolen. Een verdachte werd nooit gevonden, de moord blijft tot op vandaag onopgelost.

Schotwonde

George Reeves, die in de jaren 50 Superman speelde in de gelijknamige tv-reeks, overleed op 16 juni 1959 aan een schotwonde in zijn hoofd. Reeves lag naakt op zijn bed, met zijn voeten op de grond en het pistool ertussen. Hij zou depressief geweest zijn omdat z’n carrière aan het slabakken was, maar lang niet iedereen geloofde dat hij zelfmoord pleegde.

Er waren verscheidene mensen in huis toen Reeves stierf, onder anderen zijn verloofde Leonore Lemmon - een voormalige beruchte Hollywood-partygirl - en enkele buren. Ze hoorden het schot, maar toch duurde het een hele tijd voor iemand de politie belde. Volgens hun verklaringen omdat ze allemaal te dronken waren.

Blauwe plekken

Reeves’ moeder weigerde te geloven dat haar zoon zichzelf iets had aangedaan. Zij wilde een tweede autopsie, want er was nooit rekening gehouden met de blauwe plekken die George over z’n hele lichaam had. Maar die autopsie kwam er vreemd genoeg nooit.

De acteur had net een affaire met de getrouwde actrice/danseres Toni Mannix achter de rug. Nog vóór het lichaam van Reeves was ontdekt, belde zij in paniek naar Phyllis Coates, de actrice die toen Lois Lane speelde. ‘De jongen is dood’, stamelde ze. ‘Hij is vermoord!’ Het vermoeden dat Toni Mannix of haar man (een belangrijke filmbaas) achter Reeves’ dood zat, leeft nog steeds.

Paranoïde

Tammy Lynn Leppert was een model uit Florida dat de ene schoonheidswedstrijd na de andere won. Meer dan 280 kroontjes verzamelde ze. Tammy Lynn droomde van een acteercarrière. In juli 1982 woonde ze een feestje bij waar ‘iets’ moet gebeurd zijn. Ze begon zich vreemd te gedragen, werd paranoïde en gewelddadig. ‘Ze was bang’, vertelde haar moeder. ‘Ze dacht dat iemand achter haar aan zat.’

In 1983 kreeg ze een rol in de gangsterfilm ‘Scarface’. Tijdens het draaien van een geweldscène met veel nepbloed stortte ze in. Ze werd kort opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Op 6 juli 1983 pikte een vriend Tammy Lynn thuis op. Onderweg kregen ze ruzie en de vriend zette haar af aan Cocoa Beach. De 18-jarige Tammy Lynn werd nooit meer gezien.

De politie dacht aanvankelijk dat ze thuis was weggelopen, maar er zijn nog meer theorieën. Zo zou ze mogelijk het slachtoffer zijn geworden van Christopher Wilder, een beruchte seriemoordenaar die in die periode jonge modellen in Florida viseerde. Een andere thesis is dat Tammy Lynn Leppert werd vermoord omdat ze te veel wist van een drugs- en geldwitwasoperatie. Haar lichaam werd nooit gevonden.

Neergestoken

In 1957 begon ex-militair en maffiafiguur Johnny Stompanato een stormachtige, volgens sommigen gewelddadige, relatie met filmster Lana Turner. Een jaar later werd de toen 32-jarige Stompanato doodgestoken in haar huis in Beverly Hills.

Lana’s tienerdochter Cheryl bekende meteen. Ze zou haar moeder verdedigd hebben toen die door hem werd aangevallen. Cheryl werd niet vervolgd. De rechter hield het op ‘gerechtvaardigde doodslag’. Velen geloven echter dat het Lana zelf was die Stompanato neerstak en dat Cheryl de schuld op zich nam.

Verdachte ‘zelfmoord’

Eind jaren 20-begin jaren 30 was Thelma Todd een van de meest prominente actrices in Hollywood. Ze deed mee in bijna 120 films en speelde naast legendes als de Marx Brothers en Laurel en Hardy. Op de ochtend van 16 december 1935 werd de 29-jarige Todd dood teruggevonden in haar wagen. Ze was gestikt in de uitlaatgassen. Het bizarre was dat haar auto in de garage stond van de echtgenote van Thelma’s minnaar.

Het overlijden werd aanvankelijk als een ongeluk beschouwd. Later werd dat bijgesteld naar zelfmoord, hoewel niks erop wees dat de actrice suïcidaal was. Wel waren er aanwijzingen dat er geweld aan Thelma’s dood te pas was gekomen. Ze had een gebroken neus en andere verwondingen. En haar gezicht en jurk zaten onder het bloed, wat erop wees dat ze buiten bewustzijn was geslagen vóór ze in de auto werd gezet en de motor werd gestart. Haar minnaar zou op zijn sterfbed hebben bekend dat hij verantwoordelijk was voor haar dood, maar dat werd nooit officieel bevestigd. Het mysterie blijft...

Spoorloos

Ylenia Carrisi was de dochter van het populaire popduo Al Bano en Romina Power en kleindochter van de legendarische Hollywood-acteur Tyrone Power. Ylenia zette haar eerste stapjes in de showbizz als bordjesdraaister in het Italiaanse ‘Rad van Fortuin’. Op haar 23ste besloot ze dat ze de wereld wilde zien, maar tijdens een trip naar New Orleans, op 6 januari 1994, verdween ze spoorloos.

Onderzoek wees uit dat Ylenia een kamer had gedeeld met de 54-jarige straatmuzikant Alexander Masakela, die een verleden van druggebruik en seksueel geweld meesleepte. Hij probeerde te betalen voor de kamer met Ylenia’s reischeques. Enkele weken later werd Masakela gearresteerd voor verkrachting, maar weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Een veiligheidsagent zou achteraf beweren dat hij een vrouw die aan Ylenia’s beschrijving voldeed van een brug zag springen de nacht dat ze verdween, maar haar lichaam werd nooit gevonden.

Kirk Douglas?

Starlet Jean Spangler verdween spoorloos op 7 oktober 1949. Ze had een afspraak met haar ex-man in verband met achterstallig alimentatiegeld, zo vertelde ze haar schoonzus die kwam babysitten. Jean, 26, werd nooit meer teruggezien. Twee dagen na haar verdwijning werd haar handtas gevonden in Griffith Park in Los Angeles, met daarin een mysterieus briefje: ‘Kirk, ik kan niet langer wachten. Ik ga naar dr. Scott. Het is het beste zo nu moeder niet thuis is.’

Velen geloofden dat het briefje gericht was aan filmster Kirk Douglas (vader van Michael Douglas). Hij meldde zich ook bij de politie, want Jean was figurante geweest in een van zijn films. Volgens vrienden was ze zwanger. Was ze op weg naar ‘dr. Scott’ voor een (illegale) abortus? Sommigen geloven dat ze stierf tijdens die ingreep en dat de dokter haar lichaam dumpte. Of Kirk Douglas een rol speelde in dit drama, is nooit geweten. Jean Spangler blijft tot op de dag van vandaag vermist...