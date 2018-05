Bizar voorstel voor Lily-Rose Depp: seksscènes met haar 'papa' TC

27 mei 2018

12u00 0 Showbizz In Frankrijk heeft een productiehuis ambitieuze plannen voor een tv-film of miniserie over het leven van Vanessa Paradis (45), die op haar vijftiende haar eerste hit scoorde met 'Joe le taxi'. Voor de rol van de jonge Vanessa willen de producenten met 'iets speciaals' uitpakken: ze hopen Vanessa's dochter Lily-Rose Depp (19) te kunnen strikken. Alleen: die twijfelt om een wel heel speciale reden.

Een productiehuis dat een film wil draaien over de jonge jaren van Vanessa Paradis? Logisch dat ze dan bij Lily-Rose Depp uitkomen als topkandidaat om die rol te vertolken. Lily-Rose - die op 27 mei negentien jaar wordt - lijkt niet alleen zeer goed op haar mama in haar jonge jaren, Ze is bovendien een talentvolle actrice, iets wat ze voornamelijk van haar papa Johnny Depp heeft. En er is natuurlijk de extra aandacht die de tv-film of -serie krijgt als Lily-Rose 'ja' zou zeggen. Maar het meisje twijfelt nog. En daar heeft ze zo haar redenen voor.

Kinky

Want Lily-Rose moet haar moeder ook vertolken in de periode toen die verliefd werd op Johnny Depp. Dat ze dan liefdesscènes met haar zogezegde vader zou moeten spelen, schrikt haar wat af. Dat lijkt haar net iets te kinky. Ook haar moeder zou dat idee 'vreemd' vinden. Het wordt nu uitkijken of de producenten Lily-Rose en Vanessa kunnen overtuigen. In Frankrijk vreest men er een beetje voor. "Ze kijken best al uit naar een andere actrice", voorspelt men in Parijs.