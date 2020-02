Exclusief voor abonnees Bizar verhaal: Nederlander Lucien eist het vaderschap op over Isabelle A: “Ik heb nog nooit van die mens gehoord!” TC/JR

04 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Houdt Isabelle A (44) al jaren angstvallig een groot geheim verborgen? Ene Lucien d.J. meent van wel. De man beweert dat híj de echte vader is van de zangeres. Én hij is bijzonder gefrustreerd, omdat “zij hem haar al sinds haar kindertijd uit haar leven bant”. Een onthutste Isabelle weet niet wat haar overkomt, vertelt ze in Dag Allemaal.

“Bericht aan Isabelle Adam”, zo beginnen de schrijfsels die Lucien d.J. achterlaat op ­Isabelle A’s Facebookpagina. Waarna hij de emotionele toer opgaat. “Ik wil je zo graag nog eens ontmoeten”, klinkt het. “Maar ik ben bang om opnieuw door jou te worden afgeserveerd. Je weet al sinds 1991, 1992 wat mijn adres is. Nooit schreef je me een brief, nooit kreeg ik een berichtje. Ja, we hebben ­elkaar een paar keer ontmoet bij je Nederlandse oma (de moeder van Lucien, nvdr), maar daar bleef het bij. Ik moest je doen en laten volgen via de media. Weet je hoeveel pijn dat doet? Je hebt toch zélf een kind. Hoe zou jij je voelen als je Storm (Isabelles zoon van 7, nvdr) niet mag zien? Denk daar eens aan! Maar ik weet dat je alleen aan jezelf denkt en enkel aan zelfverheerlijking doet!”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis