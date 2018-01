Bizar: ooglidcorrectie Barbie 'Oh Oh Cherso' wordt live uitgezonden TDS

Bron: Instagram 1 bruno Showbizz Plastische ingrepen delen op de sociale media: helemaal nieuw is het fenomeen intussen niet meer. Na de bilvergroting van ' Temptation Island' Pommeline gaat nu ook de Nederlandse Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie uit 'Oh oh cherso', live onder het mes. Haar volgers kunnen meteen meekijken.

Samantha de Jong maakte met haarfratsen en uitspraken furore als Barbie in 'Oh oh Cherso'. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt de natuur zelf een handje te willen helpen. Samantha liet eerder al haar borsten vergroten, haar lippen opspuiten, botox injecteren, en ook haar vagina werd gecorrigeerd.

Op 30 januari wordt Barbie opnieuw in de kliniek verwacht. Dan staat een ooglidcorrectie op de planning, die live zal worden uitgezonden. "Dinsdag 30 januari ondergaat Samantha haar ooglidcorrectie bij dokter Wouter Jurgens! De ingreep zal live worden gefilmd en is te zien op ons Instagram-kanaal! Kijk je mee?",klinkt het op Instagram.

Niet alleen Pommeline, maar ook 'Temptation' Roasanne is er overigens vaste klant. In juni liet ze nog een borstvergroting uitvoeren, waarmee ze pronkte op instagram. Ze komt er daarnaast ook voor uit haar lippen op regelmatige basis op te laten vullen.

