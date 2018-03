Bizar: Kaley Cuoco wil haar dieren bij bruiloft SD

12 maart 2018

19u10

Bron: ANP 0 Showbizz Kaley Cuoco (32) wil dat al haar dieren een rol spelen tijdens haar aanstaande huwelijk met Karl Cook. De Big Bang Theory-actrice en de topruiter zijn grote dierenliefhebbers en hebben onder meer honden, paarden en konijnen.

"We hebben al besloten dat al onze dieren bij de bruiloft zullen zijn. Onze pony ook. Zij zal vlakbij me staan", zegt Kaley tegen Extra tv. Over de vraag of het een klein feestje wordt, is Kaley duidelijk. "Ik denk niet dat het een rustig partijtje wordt. Ik denk dat het heel groot wordt!", aldus de actrice.

Karl en Kaley hebben sinds begin 2016 een relatie. De actrice was daarvoor getrouwd met tennisser Ryan Sweeting, dat huwelijk liep na twee jaar op de klippen. Eerder had ze een geheime relatie met haar The Big Bang Theory-collega Johnny Galecki, die in de serie haar echtgenoot Leonard speelt.

Wanneer de bruiloft plaatsvindt is nog niet bekend. "We hebben nog geen datum gepland, maar we kunnen niet wachten. Ik hoop dat het niet meer lang duurt!"