Birgit Van Mol wint Kastaar! met ‘De Kroongetuigen’: “Ik snap niet dat mensen alleen in een bos gaan joggen met onze podcast in hun oren”

PodcastDe zwaarste podcast van de genomineerden, over familiedrama’s en koelbloedige seriemoordenaars. Maar met twee miljoen luisteraars kroonde onze HLN-podcast ‘De Kroongetuigen’ zich zaterdag tot winnaar op de Kastaars! Birgit Van Mol (54), de stem van de podcast, verklaart het succes van wat tien jaar geleden nog een tv-programma was. “Vergeet niet dat er achter elke uitzending een getraumatiseerd iemand zit. Deze Kastaar! is voor hen.”

Vlak voor de jaarwisseling ging seizoen 3 van ‘De Kroongetuigen’ online op hln.be. In hetzelfde jaar nog waarin de podcast van HLN en VTM Nieuws van start ging zelfs. Bewijs van een monstersucces, en dus terecht dat de afgeleide van wat in 2013 nog een tv-programma was, zaterdag op de eerste editie van de Kastaars tot winnaar in de categorie ‘beste podcast’ werd gekroond. “Maar verwacht hadden we het niet. Helemaal niet”, zegt Birgit Van Mol, de stem van de reeks. “Alle andere podcasts in de categorie waarin we genomineerd waren, zijn vrolijker.” ‘De Kroongetuigen’ nam het op tegen ‘Lotte gaat diep’, ‘De tien meest gegoogelde vragen’ en ‘Nederland weekoverzicht met Lieven Scheire’.

KIJK. Het moment waarop Birgit de Kastaar! voor ‘Podcast van 2022' wint

De onderwerpen zijn verre van mals. In ‘De Kroongetuigen’ praat Birgit - die haar carrière begon als radiostem bij Donna en Radio 2 - de zwaarste familiedrama’s, gruwelmoorden en seriemoordenaars aan elkaar in telkens een aflevering van zo’n drie kwartier. “Ik kan zelf niet meer dan twee afleveringen na elkaar maken omdat het anders mentaal te heftig wordt. Ik begrijp ook nooit wanneer mensen zeggen dat ze in een bos alleen gaan joggen met onze podcast in hun oren”, vertelt Birgit. “Elke aflevering is een luisterspel op zich. Die geluiden - iemand ‘auw!’ horen roepen of een schot horen lossen - zetten je fantasie ongelofelijk in actie.”

Het is ook zo dat deze podcast ontstaan is. In 2013 begon de gelijknamige reeks van Jeroen Wils op VTM - vier seizoenen werden ervan gemaakt. “Niels De Vos, die de sound bij de tv-reeks maakte en alle klankbanden van elk dossier beluisterde, besefte dat we ooit nog iets met die geluidsfragmenten moesten doen. Dat die ‘te goed’ waren”, legt Birgit uit. “En gelijk had hij, want vandaag zitten we met de podcast al aan twee miljoen luisteraars. Echt heel veel. Het VTM Nieuws-anker is dankbaar. “Maar ik wil er toch graag bij benadrukken dat dit true crime is en achter elke aflevering een gekwetst iemand of een gekwetst gezin zit. Mensen die moeten leven met een trauma. Daarom dragen we onze Kastaar! op aan die mensen.”

Metejoor is fan

De meest recente aflevering van ‘De Kroongetuigen’ gaat over de killer van Brugge. Over een man die in elf dagen tijd twee koelbloedige roofmoorden pleegde in Brugge en zo een schokgolf in de stad veroorzaakte in de zomer van 1999. “Metejoor vroeg me op de Kastaars! nog of hij die aflevering onderweg naar huis zou kunnen beluisteren. ‘Zolang je niet naar Brugge moet, kan dat’, zei ik. Want zo’n aflevering zet aan tot nadenken, hé. Je moet als mens maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn... Zo’n drama kan dus iedereen overkomen.”

Aan die drama’s geen gebrek in onze Belgische geschiedenis. Tijdens de awardshow van de Kastaars kondigde Birgit in primeur nog aan dat ‘De Kroongetuigen’ al zeker een vierde seizoen krijgt. “Wanneer we daaraan beginnen, is nog niet duidelijk”, zegt Van Mol. “Het derde seizoen is eigenlijk nog maar net afgewerkt en daar zijn de luisteraars nog enkele afleveringen zoet mee.”

Alle afleveringen van ‘De Kroongetuigen’ zijn hieronder te beluisteren.

