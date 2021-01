Birgit Van Mol: “We konden mijn man elk moment verliezen. We wisten niet of het die middag, avond of nacht zou gebeuren”

Showbizz Niels Albert blikt terug op carrière en jeugd: “Blij dat ik m’n wilde jaren heb meegemaakt voor ik Valeska leerde kennen”

9 januari Niels Albert (34) is een gelukkig man. Dat vertelde de ex-veldrijder zaterdagochtend in het Joe-programma ‘Speeltijd’. Hij blikte daarin terug op z'n carrière en vertelde honderduit over z’n grote liefde Valeska Van den Broecke en die keer dat hij gearresteerd werd door de politie.