Birgit Van Mol verrast de Mediawatchers met de kaap van 1 miljoen downloads

tv naar je bord: Netflix opent eerste restaurant in Los Angeles

Streaminggigant Netflix slaat binnenkort een culinaire weg in, want later deze maand zullen ze een eerste pop-uprestaurant openen in de Amerikaanse stad Los Angeles. Het restaurant staat helemaal in het teken van de succesvolle en populaire Netflix-kookprogramma’s ‘Chef’s Table’, ‘Iron Chef: Quest for an Iron Legend’ en ‘Is It Cake?’.