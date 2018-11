Birgit Van Mol omhelst haar leeftijd: “Geniet ervan en blijf glorieus gaan, je kan nog alle kanten uit” TDS

28 november 2018

10u35

Bron: JOE 0 Showbizz Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx lanceert vandaag de podcast ‘Het Leven begint bij 40'. Een inspirerende podcast voor iedereen die het soms benauwd krijgt bij het idee dat er voortaan een vier voor staat, maar ook voor iedereen die benieuwd is wat de volgende decennia in petto kunnen hebben. Birgit van Mol beet de spits af en geeft de luisteraars enkele inspirerende tips en verklapt enkele verrassende weetjes over zichzelf.

Was Birgit Van Mol bang om 40 te worden? “Veertig is eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind het vreselijk als ik verhalen hoor van mensen die een hele dag in hun bed blijven die dag. Dan denk ik: omhels het, ga erdoor, geniet ervan en blijf glorieus gaan, je kan nog alle kanten uit”, zegt Birgit. “50 worden was anders, op mijn 40ste had ik nog een kind in de kleuterklas, waardoor ik me nog erg jong voelde. Ondertussen is mijn man ook heel ziek waardoor ik van die 50 ook geen issue heb gemaakt. Ik mag heel blij zijn dat ik 50 ben geworden op een hele gezonde manier. Dus voor mijn 50ste verjaardag dacht ik: bring it on. Ik heb het volledig over mij laten komen en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want het was een fantastische verjaardag.”

Wist je al dat Birgit Van Mol…

… altijd bob is: “Het is niet zo dat ik extra aan mijn gezondheid denk nu ik ouder word. Gezonde voeding is voor mij al jaren iets wat ik moet doen om gezondheidsredenen. Ik ben vegetariër en alcohol is absoluut ook een no go. Ik ben dus altijd bob, al jaren, zelfs voordat bob zijn in de mode was”, lacht Birgit. Sven geeft toe dat zijn glaasje wijn in de avond toch echt iets is dat hij zou missen.

… een theesnob is: Anke vroeg zich af of Birgit dan een andere geneugte heeft. “Ik ben een snob op vlak van thee. Andere mensen geven veel geld uit aan een goede fles wijn, wel ik aan thee. Dat is mijn verwenmoment. Ik zet thee heel bewust, de juiste temperatuur van het water is heel belangrijk. In mijn theesnobisme heb ik een fantastische theekoker gekregen waar je die temperaturen kan invullen, een professionele theekoker uit Duitsland,” bekende Birgit.

… haar mannetje kan staan in de boksring: “Ik ben op mijn 49ste beginnen boksen. Dat was eigenlijk een spin-off van de karate met mijn zoon Otis. De mama’s zaten altijd een heel uur op de bank te kijken naar hun kinderen, en ze hebben dan gevraagd of we niet mee wouden sparren met onze kinderen. Het is ook een uitdaging voor jezelf, je wilt niet onderdoen voor je kind. Het is iets waar je samen naartoe gaat, samen doet en je mag reglementair op mekaar slaan. Ik was aangenaam verrast. En nu ben ik dan overgeschakeld op boksen”, vertelt Birgit.