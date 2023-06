Birgit Van Mol kijkt binnen in de vakantiehuizen van Christoff en Annelies Verlinden: “Het terras is bijna 100 vierkante meter”

BV ‘The Voice Kids’-winnares Mentissa wordt nu coach in ‘The Voice Belgique’: “Ik denk dat ik droom”

In 2014 won ze bij ons ‘The Voice Kids’. Negen jaar later zijn de rollen omgedraaid, en mag de 24-jarige Mentissa Aziza zelf op de rode knop duwen. De zangeres, die erg populair is in Wallonië en Frankrijk, wordt over de taalgrens coach in ‘The Voice Belgique’.