Exclusief voor abonnees Birgit Van Mol, ambassadrice Rode Neuzen Dag: "Heb een ingebouwde deleteknop voor problemen” Dietert Bernaers

14 september 2019

00u00 0 Showbizz Vier jaar al is Birgit Van Mol ambassadrice van Rode Neuzen Dag. En als het aan de immer ravissante nieuwslezeres van VTM ligt, gaat ze nog jaren door. Naar eigen zeggen omdat de actie die onze jongeren fysiek, mentaal én sociaal weerbaarder wil maken, o zo nodig is. "Zelfs in de supermarkt stappen mensen op me af: 'Ik heb een nichtje dat zichzelf snijdt, weet jij waar ze terechtkan?'"

De vierde editie van Rode Neuzen Dag, de jaarlijkse geldinzamelactie van HLN, VTM, Qmusic en Belfius, staat gepland op vrijdag 29 november. Nu maandag vindt de 'kick-off' plaats. Onder het motto 'Jongeren verdienen applaus' zal ambassadeur Jens Dendoncker het wereldrecord van het langste applaus proberen te verbreken (2 uur en 32 seconden). Birgit Van Mol (51) zal die recordpoging verslaan in een continu lopende livestream op HLN.be en vtmnieuws.be.

"Eén op de vijf jongeren heeft mentale problemen", zegt ze. "Hen wilden we de voorbije jaren met Rode Neuzen Dag helpen. Dit jaar ondersteunen we vijf op de vijf jongeren. Omdat we zien dat mentale problemen vaak samenhangen met fysieke en sociale onzekerheden, is het nodig dat we onze focus verruimen. Iedereen kent wel een jongere die ergens mee zit: een scheiding die moeilijk te verwerken is, een ouder die gestorven is, pesterijen op school..."

In hoeverre is het zinvol om alle jongeren aan te spreken? Als een tiener nergens mee worstelt, is er toch geen probleem?

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis