Birgit Van Mol (50) presenteert voor de 16de keer de Gouden Schoen: "Nog even kijken welke jurk ik aantrek” MC

16 januari 2019

00u00 0 Showbizz De Gouden Schoen is niet het enige wat zal blinken vanavond, ook gastvrouw Birgit Van Mol zal schitteren op het gala, dat ze voor de 16de keer presenteert. Al weet ze nog niet welke jurk ze zal aantrekken. Van haar twee copresentatoren is ze wel al zeker: Maarten Breckx en rooky Niels Destadsbader.

Ze was zelf de tel wat kwijtgeraakt, maar wij kunnen met zekerheid melden dat Birgit Van Mol (50) aan haar zestiende editie toe is. Bijna een kwarteeuw geleden, in1995, pronkte ze een eerste keer naast Carl Huybrechts. Toen nog op de VRT. Drie jaar later verhuisden de Gouden Schoen én Birgit naar VTM. "Het werd een traditie. Tot ze een paar jaar geleden voor Francesca Vanthielen kozen. Neen, verbaasd was ik toen niet. Na zoveel jaar mocht het eens wat anders. Maar kijk, drie jaar geleden hebben ze me teruggeroepen en heb ik met heel veel goesting toegezegd", vertelt Birgit. "Voor het eerst zijn we met drie presentatoren. Dat wordt ook even aanpassen. De rolverdeling is lichtjes anders, ook voor mij. Ik ga voluit focussen op de gesprekken, maar ik zal ook een aantal keren opduiken naast Niels of Maarten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN