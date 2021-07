Birgit Herteleer presenteert deze middag haar eerste ‘VTM Nieuws’: “Spannend om nu aan de grote desk te zitten”

Birgit Herteleer is sinds 2015 reporter, eerst bij ‘Royalty’ en later bij VTM Nieuws. Gespecialiseerd in socio-economisch nieuws en consumentennieuws, groeide ze uit tot een vertrouwd gezicht onder de nieuwsreporters. “Het is spannend om na al die jaren in the field nu voor het eerst aan de grote ‘VTM Nieuws’-desk te zitten”, aldus Birgit. “Maar ik kijk er naar uit om de vaste ploeg van nieuwsankers, met Dany, Stef, Freek en Cathérine, tijdens de zomermaanden mee te versterken.” Na de zomer keert Birgit terug naar het veld als journaliste en live gezicht voor ‘VTM Nieuws’.

Faroek Özgünes is sinds 1991 reporter bij ‘VTM Nieuws’, dat hij ook af en toe presenteert. Doorheen de jaren is hij zich binnen de journalistiek nadrukkelijk gaan specialiseren in justitie. Hieruit ontstond in 2008 het opsporingsprogramma ‘Telefacts Crime’, later hernoemd tot ‘Faroek’, dat hij sindsdien op VTM presenteert. In 2010 schreef Özgünes een boek over de ‘Parachutemoord’, dat jaar een ophefmakende assisenzaak in België. In 2017 deed hij dit opnieuw, ditmaal over de ‘Kasteelmoord’.