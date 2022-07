Biopic zoekt geschikte Amy Winehouse: Marisa Abela getipt als grote kanshebber

CelebritiesDe biopic ‘Elvis’ is nog maar net op de wereld afgevuurd, of er loert alweer een nieuwe biopic over een muzikaal icoon om de hoek. Er komt een film aan over het leven van Amy Winehouse. Maar dé grote vraag blijft natuurlijk: wie vertolkt de ‘Rehab’-zangeres? De nog relatief onbekende actrice Marisa Abela (25) maakt naar verluidt veel kans.

De biografische film over Amy Winehouse komt eraan en zal ‘Back to Black’ heten. Het script van de biopic zou ook al zo goed als volledig klaarliggen, dus volgt vervolgens de aartsmoeilijke opdracht: de casting. Volgens ‘Variety’ zou de regisseur wel een lichte voorkeur hebben voor “een relatief nieuwe naam” in de industrie. De geruchtenmolen draait al een lange tijd op volle touren en al heel wat bekende namen passeerden de revue. Zangeressen als Lady Gaga, Lea Michele en Camila Cabello zouden in aanmerking komen. Maar in 2018 liet de vader van Amy, Mitch Winehouse (71), al vallen dat de kans eerder klein is dat er gekozen wordt voor een grote artieste. “Ik durf te wedden dat het een onbekende, jonge, Engelse actrice zou zijn die ook een beetje op Amy lijkt”, vertelde hij toen aan ‘The Sun’.

Hij lijkt het bij het rechte eind te hebben want naar verluidt wordt ‘Industry’-actrice Marisa Abela getipt als grote kanshebber op de hoofdrol. De Britse actrice is nog niet bekend bij het grote publiek, maar speelde onder meer een rol in de dramaserie ‘Industry’ en zal binnenkort ook te zien zijn in de nieuwe ‘Barbie’-film, aan de zijde van Hollywoodactrice Margot Robbie (32). Abela is zelf van Joodse afkomst, schijnbaar een belangrijk gegeven voor het creatieve team. Ze willen dat de rol wordt ingevuld door iemand die zo dicht mogelijk aanleunt bij Amy’s eigen achtergrond.

Over de inhoud van de biopic ‘Back to Black’ is voorlopig nog niet veel geweten, maar het zou wel het leven volgen van de getalenteerde jazz-zangeres en in beeld brengen hoe ze uitgroeide tot een rijzende ster, die maar liefst zes Grammy’s op haar naam mocht schrijven. De filmmaker van dienst is ‘Fifty Shades of Grey’-regisseur Sam Taylor-Johnson (55). Zij neemt met veel plezier deze prent voor haar rekening, dit meldde ‘Variety’. Daar heeft ze een duidelijke verklaring voor, want naar verluidt was ze ook goed bevriend met Winehouse zelf.

