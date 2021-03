Biologische gin van Felix De Laet (Lost Frequencies) valt internationaal in de prijzen

Meer dan 800 gins dongen mee naar een award. In de categorie ‘Worlds Best Classic Gin’ kreeg Ocus GIN de bronzen award voor ons land. De gin is de creatie van Lost Frequencies aka Felix De Laet en is een 100% biologische, premium gin met een alcoholpercentage van 40%, gedistilleerd en gebotteld in België.

Ocus Organic Gin is verkrijgbaar in de drankenhandel of in de Brouwerij & Distilleerderij Wilderen. Online is de gin te koop via shop.lostfrequencies.com of webshop.brouwerijwilderen.be