Biografische film over Madonna komt er (dan toch) niet

FilmNa de succesvolle biografische films over onder meer Queen en Elvis Presley, was het de beurt aan popicoon Madonna (64). Maar die vlieger gaat volgens ‘Variety’ dan toch niet op. Universal Pictures heeft de biopic geschrapt. De reden is echter niet bekendgemaakt, maar naar verluidt strooide haar recent aangekondigde wereldtournee roet in het eten.

Slecht nieuws voor de fans van the Queen of Pop. De langverwachte film over het leven van de superster steekt volgens ‘Variety’ (voor onbepaalde tijd) in de diepvries. Het project, waarvan de zangeres de regie én het script voor haar rekening zou nemen, is niet langer in productie bij Universal Pictures. Deze was al sinds 2020 in de maak. Zo werd actrice Julia Garner, bekend van onder meer ‘Ozark’ en ‘Inventing Anna’, al gecast voor de hoofdrol. Zij werd verkozen na een zeer pittig auditie-proces. De actrices die in de running waren ondergingen zware en lange auditiedagen - een echt ‘Madonna Bootcamp’ als het ware - die wel tot elf uur per dag konden duren. “Je moet écht alles kunnen”, klonk het. Maar alles lijkt nu voor niets te zijn geweest.

De exacte reden achter deze beslissing van Universal Pictures is niet geweten, maar volgens speculaties strooit haar nakende wereldtournee roet in het eten. Madonna kondigde vorige week namelijk haar ‘Madonna: The Celebration Tour’ aan, met shows bomvol hits uit haar 40-jarige carrière. Een tournee waar ook haar Belgische fans van kunnen meegenieten, want op 21 én 22 oktober 2023 houdt ze halt in het Antwerpse Sportpaleis.

Biopic

Toch zou de Queen of Pop het hier niet bij willen laten. Ze zou ondanks deze beslissing alsnog een film over haar leven willen maken. Ze verklaarde in 2020 al aan ‘Variety’ dat ze dolgraag ‘de ongelooflijke reis die ze heeft afgelegd als muzikant, danseres en als mens die haar weg probeert te vinden in deze wereld, wil overbrengen aan het grote publiek’. Maar de biopic stootte tijdens het proces nog op een cruciaal probleem: het scenario was te lang. En inkorten zag de popster niet zitten. “Het is alsof ik mijn eigen ledematen eraf moet hakken", vertelde ze. “Ik heb een buitengewoon leven achter de rug, daarom moet ik ook een buitengewone film maken. Het is enorm moeilijk voor mij om het korter te maken.”

KIJK. Madonna komt naar België met ‘Madonna: The Celebration Tour’.

Lees ook: