BIOGRAFIE. Van ziekelijk schuchter jongetje tot miljonair: “Drinken was de enige manier om de ellende te vergeten”

Muziek André Hazes schrijft nummer voor zoontje: “Kleine grote vriend, je gaat me vanaf nu minder zien”

30 april De geschiedenis herhaalt zich: André Hazes (27) heeft samen met hitmaker John Ewbank een liedje geschreven voor zijn zoon. Het nummer klinkt als een brief vol verontschuldigingen aan het adres van ‘Dreetje’: “Mama heeft alles gegeven wat ze had, en ik deed ook mijn best, maar soms is willen niet genoeg.”