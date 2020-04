Exclusief voor abonnees Biografie van Patty Brard doet heel Nederland beven: “Bridget en André Hazes stonden al te kussen op mijn huwelijk” TDS

02 april 2020

11u00 0 Showbizz Voor de gelegenheid van haar 65e verjaardag heeft Patty Brard - U kent ze nog als zangeres van Luv’ en het strenge jurylid in ‘K2 Zoekt K3' - een nieuw boek uit. In ‘De Negen Levens van Patty Brard’ blikt de Nederlandse presentatrice onverbloemd terug op haar carrière en leven en gaat ze geen enkel onderwerp uit de weg. Van haar bewogen liefdesleven en het dramatische faillissement tot haar vele plastische ingrepen en ambras met familie en bekende collega’s: volgens Patty heeft ze na het verschijnen van haar biografie “geen geheimen meer over.”

Een groot feest had het moeten worden voor Patty Brard, maar in plaats daarvan vierde ze haar 65e verjaardag vorige week alleen met haar man Antoine “in total lockdown” in haar tweede huis op Ibiza. “65 jaar worden is al een mijlpaal, maar deze verjaardag zal ik helemaal nooit vergeten”, zei de presentatrice. “Ik geef nooit feesten en dit zou mijn eerste grote feest worden. Iedereen zou komen, ik had het helemaal voor elkaar. Maar ach, het staat zo ook wel een beetje symbool voor mijn leven. Niets gaat zoals gepland.”

Dat Patty inderdaad een bewogen leven leeft, mag blijken uit de vele onthullingen die ze maakt in haar boek, waarvoor de presentatrice zich de afgelopen anderhalf jaar liet volgen door bestsellerauteur Michiel van Egmond en zijn partner Antoinette Scheulderman. Zo wil Patty uitklaren waarom haar naam zo vaak werd genoemd, toen eind vorig jaar aan het licht kwam dat André Hazes en Bridget Maasland een relatie hadden.

