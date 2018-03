Biografie van Kendrick Lamar "omdat hij net zo groot is als Bruce Springsteen en Paul McCartney" TC

26 maart 2018

13u04 0 Showbizz Schrijver Marcus J. Moore kondigde aan dat hij de toestemming kreeg om een biografie te schrijven. De Engelstalige titel luidt: 'The Butterfly Effect: How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America'. Volgens de uitgeverij is het nu al nodig om een biografie te publiceren omdat Kendrick de grootste rapper aller tijden werd.

Hoewel Moore dus nog volop aan het schrijven is, hoopt hij het boek nog dit jaar of begin volgend jaar in de winkelrekken te krijgen. Het boek wordt uitgegeven bij Touchstone Books dat eerder ook al biografieën van Bruce Springsteen en Paul McCartney publiceerde. Dat nu voor Kendrick wordt gekozen kan een verrassing lijken, maar mag dat volgens de uitgeverij niet zijn. "Elke muziekliefhebber weet het ondertussen: Kendrick behoort in hetzelfde rijtje thuis als Bruce en Paul. Wat zij voor rock'n roll betekenden, betekent hij voor rap en hiphop. Kendrick is de meest succesvolle rap-artiest van het moment en het ziet ernaar uit dat hij dat nog jaren zal blijven. Daarom is het relevant om zijn biografie nu al uit te brengen." Het boek van Moore zal focussen op Kendricks jeugd, de start van zijn carrière en het succes na zijn albums 'good kid, m.A.A.d. city', 'To Pimp a Butterfly' en 'DAMN'. Ook zijn meest recente tournee, waarbij een passage langs Antwerpen, zal ruimschoots aan bod komen.