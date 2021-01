Biografie van de Meilandjes zorgde voor 3 miljoen euro in omzet: “En dan moeten ze hun twee miljoenenvilla’s nog verkopen”

Showbizz Maxime Meiland open over zwanger­schap: “Papa heeft twee weken lang niet tegen mij gesproken”

19 januari Maxime Meiland (24) is niet van plan om lang te wachten op een broertje of zusje voor haar 3-jarige dochtertje Claire. Zij en haar huidige vriend Leroy koesteren grootse plannen, maar hoe zat het nu weer precies tussen Maxime en de wettelijke vader van haar dochter? In het Nederlandse tijdschrift VIVA Mama laat Maxime nu in haar moederhart kijken.