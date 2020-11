Biografie toont kleine kantjes van Pieter Aspe: "Drinken was enige manier om mijn ellende te vergeten"

Drank, vrouwen en gezondheidsproblemen. Het zijn drie ingrediënten die het leven van Pieter Aspe stevig gekruid hebben en een allesbepalende rol speelden in z'n carrière als schrijver. Nochtans stond het allesbehalve in de sterren geschreven dat Pierre Anna Gaston Aspeslag - geboren in een Brugs arbeidershuisje op 3 april 1953 - zich zou ontpoppen tot een van de populairste en meest geliefde schrijvers van Vlaanderen. "Thuis droomden ze ervan dat ik ingenieur zou worden, maar dat interesseerde me geen bal. Ik wilde liever fotograaf zijn. Of bioloog", klinkt het.