Biografie over vermoorde rapper Nipsey Hussle in de maak Redactie

09 oktober 2019

19u00

Bron: ANP 0 Showbizz Er verschijnt volgend jaar een boek over de in maart doodgeschoten rapper Nipsey Hussle. Schrijver Rob Kenner is bezig met een biografie die in maart moet verschijnen, onthulde hij aan Complex.

In ‘The Marathon Don't Stop: The Life and Times of Nipsey Hussle’ komen naasten van de rapper aan het woord. Ook bevat het boek uitspraken van Nipsey zelf. "Hij was een van de meest fascinerende artiesten van het moment naast een belangrijke activist en denker, maar hij kreeg tijdens zijn leven maar weinig erkenning", aldus de schrijver. "Ik wilde mijn bijdrage leveren en helpen om dit recht te zetten.”

Hoewel het geen door nabestaanden erkende officiële biografie is, gaat een deel van de opbrengst wel naar hen.