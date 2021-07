Biografie Jamie Lynn Spears gaat dan toch niet ‘I Must Confess' heten: “Die informatie is onjuist en onvolledig”

CelebritiesVrijdag raakte bekend dat Jamie Lynn Spears (30), het jongere zusje van Britney (39), haar memoires zou gaan uitbrengen. Als titel zou ze ‘I Must Confess’ gebruiken, een zinnetje uit Britney’s wereldhit ‘Baby One More Time’. Maar dat wordt niet de officiële titel, laat de uitgeverij nu snel weten.

Vrijdag raakten details over een biografie van de hand van Jamie Lynn Spears bekend. Het boek zou de titel ‘I Must Confess’ krijgen, een knipoog naar Britney’s wereldhit ‘Baby One More Time’ en in totaal 256 pagina’s tellen. In haar boek zou Jamie Lynn onder meer vertellen hoe het was om in de schaduw van haar zus te leven en hoe ze geprobeerd heeft om haar eigen carrière als kindsterretje en countryzangeres uit te bouwen. “Jamie vertelt een reeks nieuwe verhalen die zowel grappig, inspirerend als gênant zijn”, klonk het. “Zoals bijvoorbeeld het moment waarop haar moeders kredietkaart geweigerd werd terwijl er op de radio een nummer van haar zus te horen was.”

‘Onjuiste en onvolledige informatie’

Maar daar komt de uitgeverij nu op terug. “Het spijt ons erg dat onjuiste en onvolledige informatie over haar boek in het openbaar is verschenen, zeker nu dit zo'n gevoelige tijd is voor Jamie Lynn en haar familie”, laat Worthy Publishing in een mededeling aan People weten. “Worthy Publishing, een onderdeel van Hachette Book Group, ontdekte eerder vandaag dat er voorbarige informatie over Jamie Lynn Spears’ boek - dat nog steeds in ontwikkeling is - foutief is vrijgegeven aan online boekenwinkels.”

Tijdelijke naam

De uitgeverij ontkent dan ook dat de definitieve titel van het boek ‘I Must Confess: Family, Fame and Figuring It Out’ is, een verwijzing naar zus Britney’s hit ‘Baby One More Time’. “Dit was een tijdelijke naam die enkel bedoeld was voor intern gebruik." Het boek zou dus nog geen naam hebben. “De afgelopen 12 maanden werd er gewerkt aan Jamie Lynn’s boek. Het zal de wereld toelaten om haar inspirerende verhaal voor het eerst in haar eigen woorden te horen. We kijken ernaar uit om de correcte en complete details over het project op het juiste moment te delen en om volgend jaar de release van het boek te vieren met Jamie Lynn en haar fans." De biografie zou in januari 2022 moeten uitkomen.

