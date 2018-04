Biograaf Lady Di doet boekje open over Meghan Markle en dit zijn de opvallendste onthullingen EDA

02 april 2018

17u53

Bron: Times 0 Showbizz Er is al veel gezegd en verschenen over het verleden van Meghan Markle, maar nu heeft de biograaf van prinses Diana, Andrew Morton, ook zijn boekje opengedaan over de aanstaande van prins Harry. 'Meghan: A Hollywood Princess' verschijnt op 17 april, een maand voor Meghan en Harry in het huwelijksbootje stappen en dit zijn alvast de opvallendste passages:

Meghan Markle verafgoodde prinses Diana

Toen ze 16 was keek ze naar de begrafenis van Diana en huilde ze onophoudelijk. Voor Markle was Diana haar rolmodel: "Niet alleen omwille van haar stijl maar ook voor haar humanitaire missies."

Ze zat op de schoolbanken met Scarlett Johansson

Markle liep school aan 'Little Red School House', een progressieve school die privaat en publiek onderwijs combineert en voorbehouden is voor de zonen en dochters van de showbizz elite van Los Angeles. Ze nam theaterles en schitterde samen met Scarlett Johansson in het schoolstuk 'How the Grinch Stole Christmas'.

Geboren voor een kroon: Markle was ooit balkoningin

Een foto van die avond lekte al op het internet.

Pictures have surfaced of #MeghanMarkle in a #tiara... As Homecoming Queen! 👑 pic.twitter.com/KmEW869boR Meghans Mirror(@ MeghansMirror) link

Meghan experimenteerde toen ze 15 was

Meghan trok naar Northwestern University en kwam hierdoor niet langer onder het alziende oog van haar moeder te staan. Volgens Morton begon ze te experimenteren met zware make-up en haarkleuren, alcohol en volgde ze allesbehalve het dieet van een schoonheidskoningin. Er is sprake van 'laatavond uitstapjes naar Burger King'.

Ze was lid van een studentenvereniging

Meer bepaald van de Kappa Kappa Gamma vrouwenclub en rekruteerde zelfs nieuwe leden. Volgens Morton bestond de vereniging uit 'intelligente rampgevallen'.

Markle's eerste vriendje was een gespierde basketbalspeler

"Doorgaans ging ze voor goed geklede Latino vriendjes, maar op Northwestern was haar eerste lief, Steve, een gespierde blanke basketbalspeler uit Ohio", luidt het in de biografie. "De zusters van haar vrouwenclub waren onder de indruk dat ze zo'n spetter wist te strikken." Naar verluidt oogstten ze behoorlijk wat bekijks maar was hun relatie slechts van korte duur doordat "Steve te hard met zijn sportcarrière bezig was en Meghan een feestbeest was dat graag lang op stap ging."

Ze deed haar stage bij de Amerikaanse Ambassade in Buenos Aires maar faalde

Ze joeg een carrière in het ministerie van Buitenlandse Zaken na, nam de drie uur durende Foreign Service Officer-test in Argentinië maar faalde.

Ze ontmoette haar eerste echtgenoot in een bruine kroeg

Markle ontmoette Trevor Engelson in een bruine kroeg in West Hollywood toen ze knokte om actrice te worden. Zijn openingszin had succes: "Hoop is het beste betaalmiddel dat we hebben in deze business."

Het succes van de serie 'Suits' leidde het einde van haar huwelijk in

De twee verloofden zich in 2010 toen ze begon met de opnames van het eerste seizoen in New York. Toen ze trouwden in Jamaica kreeg de show een tweede seizoen. De lange afstand (Engelson in Los Angeles en Markle in Toronto) deed hun huwelijk geen deugd. "Wat ooit geliefd was, irriteerde nu," schrijft Morton. "Meghan, een zelfverklaarde perfectionist, had Trevors gefragmenteerde benadering van het leven jarenlang getolereerd."

Meghan liet haar echtgenoot van de ene dag op de andere staan

De breuk was zo abrupt dat Engelson 5 jaar lang amper zijn woede onder controle kon houden. "Ik heb niks te zeggen over haar", aldus Engelson wanneer gevraagd naar een reactie op zijn verleden met Markle. Volgens een insider zou Meghan haar trouwring en verlovingsring per post hebben teruggestuurd. Volgens een andere bron beëindigde Meghan het huwelijk volledig onverwachts en zonder concrete aanleiding.

Ze eiste ooit $20,000 voor een acte de présence

Ze was het vierde meisje dat met prins Harry op safari mocht

Markle en Harry's eerste trip naar Botswana enkele weken na hun ontmoeting, werd aan het hof onthaald op opgetrokken wenkbrauwen. Harry had namelijk eerder al drie andere meiden meegnomen op Afrikaanse safari. "Dit was zijn zevende vakantie in Botswana met de vierde vrouwelijke reisgezel."

Markle oefende thee-etiquette in Los Angeles alvorens ze The Queen ontmoette in november 2017

"Enkele maanden voordien maakte ze een geheime excursie naar 'Rose Tree Cottage', een klein stukje Engeland in de buitenwijken van LA," schrijft Morton. "Meghan was er niet louter om cadeautjes te kopen maar om te oefenen om 'correct op de thee te gaan'."