Binnenkort worden we wakker met Evi Hanssen, Hilde De Baerdemaeker en Jutta Borms: “Luister naar ons tussen snooze en opstaan”

Showbizz De grote emoties van Evi Hanssen: “Ik hoef geen drama meer in een relatie”

30 januari Zowel professioneel als privé heeft Evi Hanssen (42) al heel wat watertjes doorzwommen, maar nu beleeft de presentatrice, die te zien is in het VIER-programma ‘Over De Oceaan’, een topperiode. Dat heeft ze in niet geringe mate te danken aan haar kinderen Scout (12) en Mac (10) én haar verloofde Kurt (52). In een openhartig gesprek vertelt ze over de grote emoties die haar leven domineren, van angst en verdriet tot geluk en liefde. “Mijn relatie is simpel en stabiel, maar dat hoort Kurt niet graag.”