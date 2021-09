Binnenkort geen Disney-films meer in de Franse bioscopen?

Dat de films van Disney doorgaans echte kaskrakers zijn, is algemeen geweten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Franse zenders ze maar al te graag willen programmeren. Daarover wordt nu onderhandeld door de gratis en betalende zenders en de streamingdiensten. De gratis zenders willen graag een window van één maand waarin ze Amerikaanse blockbusters exclusief kunnen vertonen. Dat betekent dat de streamingdiensten waarop de films te zien zijn, die een maand lang van hun platform moeten halen. “De gratis tv-kanalen in Frankrijk vragen een window van exclusiviteit voor de grootste Amerikaanse films", zegt Manuel Alduy, die voor France Televisions werkt. “Als we dat niet doen, gaan zenders de toegang tot die films permanent verliezen. We mogen films pas twee jaar na de bioscooprelease vertonen en staan daarbij op de derde plek, na betalende tv-kanalen en streamingdiensten. Het enige dat we vragen is een klein window.” Op die manier zouden ook mensen die geen abonnement hebben op een streamingdienst, van de films kunnen genieten.

“Verontrustende situatie”

Maar Disney is niet echt opgezet met het plan van de Franse zenders. Verschillende bronnen vertellen aan Variety dat er nu zelfs overwogen wordt om de toekomstige blockbusters helemaal niet meer uit te brengen in de Franse bioscopen en ze rechtstreeks op Disney Plus te lanceren. Een verontrustende situatie, zegt Ardavan Safaee, CEO van bioscoopgroep Pathé. “Als enkele grote Amerikaanse films in Frankrijk niet in de bioscoop komen, zal dat gevolgen hebben voor iedereen, en zeker ook voor de Franse onafhankelijke filmsector.” In Frankrijk wordt een deel van de ticketverkoop namelijk gebruikt om de plaatselijke filmindustrie te ondersteunen. Het hoeft niet te verbazen dat de ticketverkoop van Amerikaanse blockbusters daar een groot deel van uitmaakt. “Frankrijk is een uitzondering omdat minder dan de helft van de verkochte tickets voor Amerikaanse films zijn", klinkt het verder nog. “Maar we kunnen het ons niet veroorloven om die Disney-films te verliezen. Dat zou een verlies van 50 miljoen tickets per jaar betekenen."

Hoopvol

Toch hoopt Jocelyn Bouyssy, managing director van bioscoopgroep CGR Cinema, dat er snel een overeenkomst met Disney uit de bus komt. Aanleiding daarvoor is de recente beslissing van Disney om een eerdere strategie, waarbij films gelijktijdig in de bioscoop en op streamingdienst Disney Plus te zien waren, terug te draaien. “Ze hebben niet alleen beseft dat ze de bioscopen nodig hebben om inkomsten te genereren, maar ze zagen ook dat het niet echt goed was voor hun imago en voor de relaties met talenten als Scarlett Johansson." Die spande recent een rechtszaak tegen Disney aan omdat de gelijktijdige release in de bioscoop en op de streamingdienst van ‘Black Widow’ voor inkomstenverlies had gezorgd.

LEES OOK: