BINNENKIJKEN. Zo ziet nieuw liefdesnestje van Julie Vermeire en haar lief eruit

Showbizz Sandrine André en Sieg De Doncker tellen af naar de seizoensfi­na­le van 'Familie': "Ik wou de stunts zelf doen, maar ze waren te gevaarlijk”

‘Familie’-kijkers maken zich klaar voor het hoogtepunt van hun soapjaar, want vrijdagavond is er de grote seizoensfinale. De spanningen lopen alvast hoog op bij heel de familie Van den Bossche, want komt er een confrontatie tussen Lars (Kürt Rogiers) en Koen (Sieg De Doncker)? Die laatste verklapt alvast van wel. “Er kwamen zelfs stuntteams bij om alles in goede banen te leiden, al had ik ze liever zelf gedaan”, voegt Sieg er aan toe. Sandrine André, die Véronique speelt, geeft ook al één grote spoiler weg. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

9:59