BINNENKIJKEN. Zo ziet de cel van Felicity Huffman eruit DBJ

15 september 2019

10u29 1 Showbizz Felicity Huffman (56) werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot twee weken cel vanwege haar bijdrage in het omstreden studiefraudeschandaal in Amerika. De actrice uit ‘Desperate Housewives’ kreeg te horen dat ze naar The Federal Correctional Institution Dublin ‘mocht’, een van de luxueuzere gevangenissen in de Verenigde Staten.

Een vijfsterrengevangenis wordt het FCI Dublin genoemd en dat is begrijpen als je de plaats vergelijkt met de rest van de gevangenissen in de VS. Je krijgt er de toestemming om de hele dag films te kijken en de gevangenen (voor het grootste deel witteboordencriminelen) mogen er ook langer buiten pauzeren. Maar érg luxueus kan je de cellen niet noemen. Al is al het noodzakelijke wel voor handen.

Bij aankomst krijgt Huffman een gevangenisplunje en drie onderbroeken. Daarnaast krijgt ze een toilettasje met een kam, een busje deodorant, een tandenborstel en een tube tandpasta. Ze moet elke dag om 6u30 haar bed opgemaakt hebben en om 10u ‘s avonds gaan de lichten uit. Ze mag minstens 1 uur per dag naar buiten, er zijn zelfs zonnebedden voorzien op het dak van de gevangenis.

Het middageten wordt elke dag tussen 11u30 en 12u30 geserveerd en ze mag de tafel verlaten met niets meer dan een stuk fruit. In een gemeenschappelijke ruimte kan ze televisie kijken, kaarten en gezelschapsspelletje spelen. Elke gedetineerde heeft een maximaal te besteden budget van 320 dollar per maand, wat voor Felicity dus op 160 dollar komt voor de twee weken dat ze moet zitten. Van dit geld kan ze snacks, snoep en andere extraatjes kopen.