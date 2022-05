BINNENKIJKEN. Zo zien de chambres d’hôtes van de Planckaerts eruit, die momenteel op de markt staan

Muziek Griekse componist Vangelis (bekend van ‘Chariots of Fire’) overleden

De Griekse componist en muzikant Vangelis is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van de muziek van de film ‘Chariots of Fire’ uit 1981, waarvoor hij een Oscar won. Z’n meest bekende nummer was wellicht ‘Conquest of Paradise’. Volgens Griekse media stierf de artiest dinsdag al. Een doodsoorzaak werd niet gegeven.

19 mei