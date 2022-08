BINNENKIJKEN. Zit Amber Heard krap bij kas? Actrice verkoopt haar huis in Zuid-Californië

‘Aquaman’-actrice Amber Heard werd begin juni 2022 schuldig bevonden aan laster, na een lang juridisch duel. Als gevolg moet ze een grote hoop geld op tafel zien te toveren: in totaal nog zo’n 10 miljoen euro. Dat is niet niks en dat beseft ze zelf maar al te goed. Eerder liet haar advocate, Elaine Bredehoft, in een Amerikaanse talkshow al vallen dat Heard niet over het geld beschikt. Maar nu heeft ‘TMZ’ onthuld dat ze ook haar huis in Californië, Yukka Valley, heeft verkocht. Ze kreeg bijna het dubbele van de prijs die ze er zelf voor heeft betaald in 2019: een slordige 1,05 miljoen dollar (zo’n 1 miljoen euro). Het is niet bekendgemaakt of de verkoop ook écht verband houdt met de schulden, maar het is allemaal wel heel toevallig. De geruchtenmolen draait dan ook op volle toeren.

Maar dat is nog niet alles. Uit niet-verzegelde gerechtelijke documenten, die ‘Dailymail’ kon inkijken, blijkt nu ook dat Amber zou zijn weggelopen van een echtscheidingsuitbetaling, eentje die tot miljoenen dollars had kunnen oplopen. Ze had zomaar even de helft van 33 miljoen dollar (zo’n 16 miljoen euro) in handen kunnen krijgen. Het gaat over geld dat Depp verdiende met de ‘Pirates of the Caribbean’-franchise. Er werd onder meer een film ingeblikt toen de twee nog officieel gehuwd waren, met als gevolg dat Heard ook recht had op de financiële inkomsten. Maar de actrice zou er destijds voor gekozen hebben het geld niet op te eisen en voet bij stuk te houden. Haar advocaten verklaarden in een e-mail dat ze “verbazingwekkend trouw is aan haar woord” en dat het voor de actrice “niet om geld draait”. Iets waar Heard nu ongetwijfeld ontzettend veel spijt van heeft.