BINNENKIJKEN. Zelfs voor Hollywood indrukwekkend: The Weeknd koopt monstervilla van 60 miljoen euro

Celebrities70 miljoen dollar, oftewel zo’n 60 miljoen euro. Zoveel telde The Weeknd (31) neer voor zijn nieuw stulpje in Bel-Air, één van de chicste wijken in Los Angeles - een mansion waar menig Hollywoodster stikjaloers op zal zijn. The Wall Street Journal heeft het over een van de hoogste verkoopprijzen van het jaar op de Californische huizenmarkt, en dat wil al wat zeggen. Maar hoe kan de Canadese muzikant, die pas in 2017 kwam piepen in het milieu, zich dat permitteren? En hoeveel is hij nu precies waard?