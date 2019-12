BINNENKIJKEN. Zangeres Belle Perez tovert haar huis om tot een kerstparadijs CD

19 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ten huize Belle Perez (43) kan je niet naast de kerstdecoratie kijken. Van een reusachtige kerstboom tot vele kaarsjes en sterren. De zangeres met Spaanse roots maakt het graag gezellig in huis. En die warmte wil ze ook graag haar zoontje Ellía (3) meegeven.

Sinds half november is het één en al kerstsfeer ten huize Belle Perez. Met als pronkstuk de vier meter hoge kerstboom met 4.500 lichtjes en 400 kerstballen. “Een heel weekend zijn Wout en ik bezig met het versieren van de kerstboom. Wout heeft zelfs een heel systeem uitgedokterd om de lampjes met een soort hengel mooi rond de boom te krijgen. Ook over de rest van de kerstdecoratie is nagedacht. Uniformiteit vinden we heel belangrijk. Met kerst kiezen we voor veel rood, wit, zilver en af en toe een goudkleurig accent.”

Al die kerstdecoratie moet wat kosten.

“Dat valt mee, hoor (lacht). Gelukkig gaat het meeste enkele jaren mee. Maar elk jaar kopen we wel wat nieuwe spulletjes. Het probleem is vooral stockruimte. Onze zolder staat goed vol.”

Je kunt niet ontkennen dat je houdt van de kerstsfeer.

“Ik vind het zalig om het in huis gezellig te maken met lampjes en kaarsjes. Ook naar onze zoon Ellía toe. Als de kaarsjes en lichtjes branden, weet hij dat mama en papa lekker thuisblijven. We willen hem die warmte en gezelligheid graag meegeven. In onze keuken hebben we zelfs een subtiel glitterplafond.”

(Lees verder onder de foto’s)

Geen schrik dat Ellía iets kapotmaakt met al die decoratie in huis?

“Vooral vorig jaar moesten we hem in het oog houden omdat hij nog niet stabiel op zijn beentjes stond. Maar als hij nu met zijn fiets voorbij één van de twee kerstbomen rijdt, weet hij dat hij voorzichtig moet zijn. Als zijn bal onder de kerstboom rolt, kruipt hij eronder als een militair.”

Hoe gaan jullie dit jaar Kerstmis vieren?

“Op kerstavond trekken we naar de ouders van Wout, en op kerstdag zitten mijn ouders, zus en haar verloofde gezellig bij ons thuis rond de tafel. Wout is de kok van dienst. Wat hij zal koken, beslist hij maar een paar dagen op voorhand. Maar de typische Spaanse ham mag niet ontbreken.”

Jouw ouders komen zelfs speciaal overgevlogen van Spanje.

“Sinds vorig jaar wonen ze daar definitief, maar met de feestdagen komen ze enkele weken af. En dan blijven ze bij ons thuis logeren. Zalig!”

Cadeautjes geven gaat bij jullie gepaard met een heel spelletje.

“Klopt, tijdens het uitvoeren van verschillende opdrachten delen we kleine (fop)cadeautjes uit aan elkaar. Wat altijd voor hilarische taferelen zorgt. Maar uiteraard zijn er ook echte cadeaus. Mij doen ze altijd plezier met een parfum of een mooie kaars.”Naar verluidt zet jij ook hele dagen kerstmuziek op?