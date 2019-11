BINNENKIJKEN. Zangeres Anouk verkoopt Amsterdamse penthouse met dikke winst MVO

05 november 2019

10u00

Bron: RTL 0 Showbizz De Nederlandse zangeres Anouk heeft het voor mekaar gekregen: ze heeft haar Amsterdamse penthouse, die ze destijds kocht voor 1,8 miljoen euro, verkocht met grote winst. Ze mocht maar liefst 2,6 miljoen euro ontvangen voor het luxueuze stulpje.

Dat is met een mooie winst van 775.000 euro. Het appartement heeft twee verdiepingen (de elfde en twaalfde van het gebouw) en ligt vlakbij het centrum. Er zijn vier slaapkamers, en één badkamer, maar die laatste is wel verdeeld over twee verdiepingen. Daarnaast zijn er ook twee terrassen en een parkeerplaats.

Volgens de Nederlandse media zou Anouk haar onderkomen van de hand hebben gedaan omdat ze liever op een rustiger plekje wilde gaan wonen. Met haar zes kinderen zou ze bijvoorbeeld graag op het platteland gaan wonen.

Kijk binnen: een paar jaar geleden deed het gerucht van een mogelijke verkoop al de ronde. De Nederlandse zender RTLXL nam toen al een kijkje binnen de muren.